خاص..مصدر بالتجاري يعلق على تشكيل مجلس إدارة اليوم ويقول: خطوة ستزيد الانقسام في القطاع المصرفي وتدني خدماته ..وسيتم الطعن فيها أمام القضاء

قال مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية : توضيحاً لما يتداول عبر صفحات الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن عقد الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني صباح اليوم الخميس 24 يونيو 2021 ، واعادة تشكيل مجلس ادارة المصرف التجاري الوطني ، أكد المصدر أن عقد الجمعية لم يكن وفقاً لصحيح القانون ولم يقم مجلس الإدارة بدعوة لعقد الجمعية العمومية للمصرف.

كما استلم المصرف كتاب من السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ينفي رفع أية قضية ضد مجلس الإدارة أو دعوته للجمعية العمومية للانعقاد ومجلس الإدارة مستمر في ممارسة مهامه بشكل اعتيادي وسيكون هناك تنسيق مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمصرف المركزي لعقد جمعية عمومية لمناقشة واعتماد المراكز المالية للمصرف لعامي 2019 و 2020 ، ولن يتحقق من الخطوة التي اتخذها مصرف البيضاء بشكل منفرد إلا مزيداً من الانقسام في القطاع المصرفي وتدني خدماته ، وإن الإجراءات التي اتخذت لم تكن وفقاً لصحيح القانون وسيتم الطعن فيها أمام القضاء الليبي .

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