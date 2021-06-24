أبوهيسة يناقش فتح مجالات الشراكات والتعاون بين الشركات الكبرى في ليبيا وتونس

توجه وزير الصناعة والمعادن “أحمد أبوهيسه” اليوم الخميس بزيارة إلى شركة الفولاذ المتخصصة في صناعة الحديد والصلب بمدينة بنزرت بالجمهورية التونسية لمناقشة سبل التعاون بينها وبين الشركة الليبية للحديد والصلب .

ونوقش خلال الاجتماع فتح مجالات التعاون بين المستثمرين في كلا البلدين في صناعة الاسمنت بالأخذ في الاعتبار الامكانيات والموارد الطبيعية التي تزخر بها ليبيا وذلك خلال زيارته لشركة الاسمنت ببنزرت كبرى الشركات العاملة في صناعة الاسمنت في تونس ، وشملت الجولة أيضا زيارة للشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الاسلاك والكوابل الكهربائية .

وفي الجلسة المسائية عقد لقاء مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث تمت مناقشة واستعراض افاق التعاون والشراكة والتكامل في مجالات الاستثمار الصناعي والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمليات التبادل التجاري بين البلدين وأهمية تظافر وتركيز الجهود لتحقيق نتائج ايجابية .

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