خاص..مصدر بالتجاري: سبب تغيير مجلس الإدارة كان نتاج تقرير ديوان المحاسبة البيضاء..وهذه التفاصيل

أكد مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية على أن سبب تغيير مجلس الإدارة بالمصرف التجاري الوطني اليوم كان نتاج تقرير ديوان المحاسبة البيضاء حيال مخالفات المجلس .

وأكد “المصدر” على إحالة مجلس الإدارة إلى مكتب النائب العام على ضوء هذا التقرير .

ويتضمن التقرير الذي أحاله رئيس الديوان بالبيضاء إلى محافظ مركزي البيضاء علي الحبري ضعف وقصور الإدارة ، ورفع مجلس الإدارة قيمة المكافآت الشهرية للأعضاء وتعيين أبناء وأقارب مجلس الإدارة وهيئة المراقبة ، مع مطالبته بعدة الإجراءات .

وكان رئيس الجمعية العمومية بالمصرف التجاري بالمنطقة الشرقية قد قام اليوم بتغيير مجلس الإدارة بالإضافة إلى هيئة المراقبة .

من جهته أفادنا مصدر بالتجاري الوطني في تصريح خاص لصدى الاقتصادية بالقول: توضيحاً لما يتداول عبر صفحات الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن عقد الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني صباح اليوم الخميس 24 يونيو 2021 ، واعادة تشكيل مجلس ادارة المصرف التجاري الوطني ، أكد المصدر أن عقد الجمعية لم يكن وفقاً لصحيح القانون ولم يقم مجلس الإدارة بدعوة لعقد الجمعية العمومية للمصرف .

كما استلم المصرف كتاب من السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ينفي رفع أية قضية ضد مجلس الإدارة أو دعوته للجمعية العمومية للانعقاد ومجلس الإدارة مستمر في ممارسة مهامه بشكل اعتيادي وسيكون هناك تنسيق مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمصرف المركزي لعقد جمعية عمومية لمناقشة واعتماد المراكز المالية للمصرف لعامي 2019 و 2020 ، ولن يتحقق من الخطوة التي اتخذها مصرف البيضاء بشكل منفرد إلا مزيدا من الانقسام في القطاع المصرفي وتدني خدماته ، وإن الإجراءات التي اتخذت لم تكن وفقاً لصحيح القانون وسيتم الطعن فيها أمام القضاء الليبي .

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