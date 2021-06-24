معهد النفط في زيارة لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز بمرسى البريقة

البريقة 24 يونيو 2021 (وال) – ضمن خطواته لتقديم حُلته الجديدة، وعرض أعماله وتطلعاته، وتبادل الأفكار ، والتعاون مع الشركات النفطية حَـلّ معهد النفط الليبي التابع للمؤسسة الوطنية للنفط ضيفاً على شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة ضمن وفدٍ رفيع المستوى يترأسه المهندس “خالد العاتي” رئيس مجلس إدارة المعهد.

هذا وقدّم معهد النفط للتدريب والتأهيل عرضاً مستفيضاً حضره السيد مسعود سليمان رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مديرو العموم ومديرو الإدارات بالشركة تناول مجالات العمل والمستهدفات والإمكانيات التي يمتلكها وأُطر التعاون المستقبلي المشترك مع شركات القطاع.

وفي مستهل العرض رحب السيد “مسعود سليمان موسى” رئيس مجلس الإدارة بالوفد، مؤكداً على أن معهد النفط الليبي يُعد شريكاً استراتيجياً ومهماً تربطه علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع شركة سرت، مضيفاً أن الدراسات التي نفذها بحرفية عالية لا سيما ما يتعلق بسياسة المحافظة على البيئة وتأثير المياه المصاحبة للنفط الخام تُعدُّ مرجعاً ودُرّةَ التاج في المحافظة على البيئة.

وهـنّأَ رئيس مجلس الإدارة معهد النفط الليبي على حلته الجديدة مثمناً اللفتة الكريمة التي خلدت ذكرى شخصيات بارزة في شركة سرت والمتمثلة في تسمية إحدى قاعات التدريب بالمعهد باسم المرحوم “فايز سالم النعاس” عضو مجلس الإدارة السابق وإطلاق اسم “الباشك” على أحد مجسمات المعهد تخليداً لذكرى المرحوم “حسين سالم الباشك” مدير عام الصحة والسلامة السابق عليهم رحمة الله.

وفي كلمته الافتتاحية أشاد المهندس “خالد العاتي” بدور شركة سرت كإحدى أهم شركات القطاع التي وضعت أساس النفط في ليبيا وصدّرت أول شحنة ، وساهمت في ازدهار الدولة الليبية وكانت عاصمة النفط الليبي.

وأضاف “العاتي” أن معهد النفط الليبي سيكون مواكباً لكل الأعمال مع شركة سرت التي تتميز بتنوع نشاطها في الإنتاج والتصنيع.

يُـذكر أن معهد النفط الليبي احتفل مطلع هذا الشهر بافتتاح مركز للتدريب واستوديو المختبر النفطي بحضور المهندس “مصطفى صنع الله” رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط والسادة رؤساء لجان الإدارة بشركات القطاع.(وال- البريقة)

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