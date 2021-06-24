الخليج العربي للنفط تجتمع مع شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية لمناقشة الأعمال القائمة بينهما

اجتمع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط “فضل الله حتيتة” اليوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية “جاد الله العوكلي” ، بحضور أعضاء لجنة الإدارة للشركة ، كما حضر من طرف شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية عضو مجلس الإدارة “عيسى ميلاد” ،والمدير التنفيذي للشركة “زكي بيوض”، ومدير فرع الشركة ببنغازي “علي الأوجلي” ومدير العمليات “خالد الجريبي” .

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال القائمة بين الشركتين ، وإمكانية تعزيز التعاون لتنفيذ شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية للأعمال المرتبطة بتخصصها .

وأفاد أحتيتة أن شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية هي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ومن الضروري دعمها ومساندتها ورفع درجة التعامل معها .

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