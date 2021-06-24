اقتصاد

الخليج العربي للنفط تجتمع مع شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية لمناقشة الأعمال القائمة بينهما

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع  رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط “فضل الله حتيتة” اليوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية “جاد الله العوكلي” ، بحضور أعضاء لجنة الإدارة للشركة ، كما حضر من طرف شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية عضو مجلس الإدارة “عيسى ميلاد” ،والمدير التنفيذي للشركة “زكي بيوض”، ومدير فرع الشركة ببنغازي “علي الأوجلي” ومدير العمليات “خالد الجريبي” .

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال القائمة بين الشركتين ، وإمكانية تعزيز التعاون لتنفيذ شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية للأعمال المرتبطة بتخصصها .

وأفاد أحتيتة أن شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية هي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ومن الضروري دعمها ومساندتها ورفع درجة التعامل معها .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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