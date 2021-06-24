جهاز الإمداد الطبي يشرع في العمل على توفير لقاح العقارب والثعابين

طرابلس 24 يونيو 2021 م (وال) – أفاد جهاز الامداد الطبي أنه قد شرع في العمل على توفير الصنفين الخاصين بلقاح “العقارب والثعابين” لمعالجة النقص الواضح في اللقاحات الخاصة بمقاومة السموم خاصة في جنوب البلاد.

وقال الجهاز في توضيح له نشره على صفحته الرسمية أن جهاز الامداد الطبي قد شرع في العمل على توفير الصنفين المذكورين بناء على الإجراءات المحالة من وزارة الصحة.

وأوضح أن الجهاز جهة تنفيذية يقتصر عمله على توريد بنود الإمداد الطبي بجميع أصنافه وفق الإجراءات المعتمدة من ذوي الاختصاص وكذلك التخزين ويتم التوزيع بالتنسيق مع إدارة الصيدلة بالوزارة.(وال – طرابلس)

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