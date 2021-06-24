أخر أسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 24 يونيو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 24 يونيو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي:

ب5.0725 بيع في زليتن

ب5.0700 شراء

ب5.0625 بيع في طرابلس

ب5.0600 شراء

5.11 بيع في بنغازي

5.105 شراء

الدولار حوالة تركيا =5.12 دينار ليبي

الدولار حوالة دبي =5.11 دينار ليبي

الدولار بشيك التجارة والتنمية = 5.87 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.87 دينار

الدولار بشيك الجمهورية =5.13 دينار

اليورو= 5.95 دينار ليبي

الباوند =6.95 دينار ليبي

الليرة التركية = 0.59 دينار ليبي

الجنية المصري = 0.30 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.83 دينار ليبي

وفيما يلي اخر اسعار الذهب اليوم في ليبيا، سعر جرام الذهب عيار اسعار الذهب اليوم 18و21 و22 و24 .

الذهب الكسر عيار 18 بـ 208 دينار ليبي

الذهب الكسر عيار 21 ب243 دينار

الذهب الكسر عيار 22 ب2535 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب278 دينار.

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