لجنة تنظيم وتنسيق الفاعليات والملتقيات تعقد اجتماعها الاول برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) – ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رئيس لجنة تنظيم الفاعليات والملتقيات “محمد الحويج” اجتماعا ضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ونائب رئيس اللجنة واعضائها لمناقشة خطة عمل اللجنة وسُبل تنفيذ مهامها الموكلة لها.

واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة في اعداد النظم واللوائح الخاصة بتنظيم المعارض والفاعليات وتصنيف الشركات وكذلك اعداد خطة للمعارض حسب الاحتياجات والعمل على خطة ثلاثية للمعارض التي ستقام على كافة ربوع ليبيا.

كما صاحب اجتماع اللجنة لقاء مع الهيئة العامة للمعارض ومدير معارض طرابلس الدولي وشركات تنظيم المعارض والفاعليات المختلفة لبحث مقترحات اعداد النظم واللوائح الخاصة بتنظيم وتنسيق الفاعليات المختلفة بهدف توظيفها حسب استراتيجية الدولة والاستفادة منها بمجالات الاستثمار وتنمية الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.(وال – طرابلس)

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