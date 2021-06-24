الإسكوا: السلام في ليبيا سيحقق مكاسب لشركاء تجاريين بما فيهم العديد من الدول الأوروبية

قدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا أن السلام في ليبيا سيفيد الجزائر المجاورة بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025.

وقالت الإسكوا ، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إنه بحسب دراسة أجرتها بعنوان ” فوائد السلام في ليبيا”: دول الجوار وما بعدها فإن المكاسب الاقتصادية في مصر ستصل إلى قرابة 100 مليار دولار و 30 مليار دولار، في الجزائر ونحو 22 دولارًا ومليار في السودان بحلول عام 2025.

وأضافت الدراسة أن السلام في ليبيا سيوفر فرصا على المستوى الدولي، مما سيحقق مكاسب اقتصادية لشركاء ليبيا التجاريين الرئيسيين ، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا والتي من المتوقع أن تكسب 13 مليار دولار ، 7.5 مليار دولار ، 6 مليارات دولار ، 5.5 مليار دولار على التوالي .

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