“بلدية غات” تكرم محافظ المركزي لتوفير السيولة ..مع تأكيده الموافقة على طلبهم بفتح فروع للمصارف الراغبة في ذلك

قامت بلدية غات بتكريم محافظ ليبيا المركزي لمساهمته الإيجابية لتوفير السيولة النقدية لمصارف المنطقة .

حيث قام وفد متمثل في عميد البلدية والنواب وأعيان وحكماء غات بزيارة إلى مصرف ليبيا المركزي واستقبلهم محافظ المركزي ومستشاره ومدير مكتبه .

وتم خلال الزيارة جلسة تشاورية مع المحافظ ومدراء إدارات المصرف وتم التطرق فيها العديد من الصعوبات التي تواجه المواطنين بالبلدية .

كما تم التواصل في هذه الجلسة إلى دعم المشاريع السياحية بمنطقة غات عبر مختلف المصارف التجارية الممولة من المركزي، ومنح الموافقات بشكل عاجل المصارف الراغبة في فتح فروع لها بالبلدية ،والتنسيق مع مشروع منظومة ربط المصارف للإسراع في ربط المصارف العاملة بالبلدية وتم إصدار المعلومات بذلك .

بالإضافة إلى تأكيد المحافظ على الموافقة على الطلب المقدم من البلدية بالتنسيق مع المصارف بالبلدية ، وأن المصرف المركزي جاهز في أي وقت بتزويد مصارف غات بالسيوف النقدية .

و قام عميد بلدية غات موسى المهدي بتقديم شهادة شكر وتقدير على المجهودات التي يبذلها المركزي في المساهمة في تسهيل وصول السيولة لمصارف البلدية ونقل له شكر المواطنين في بلدية غات .

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