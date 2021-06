أسعار النفط تُواصل الارتفاع بعد بيانات أمريكية

صعدت أسعار النفط ، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، الأمر الذي أكد التوقعات بشأن الطلب القوي على الوقود، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 75.49 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة أمس الأربعاء، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.4 بالمئة أيضا إلى 73.39 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.3 بالمئة أمس.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى “أواندا” للسمسرة في تقرير، إن الخامين القياسيين بلغا، أمس الأربعاء، أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018، لكنهما قلصا المكاسب في وقت لاحق من الجلسة مع جني المتعاملين في الطاقة الأرباح بعد تقرير المخزونات الأمريكية. واستأنفت الأسعار الصعود في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط تراجعت 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021 إلى 459.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020.

ونزلت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع، مقابل توقعات المحللين لارتفاع قدره 833 ألف برميل.

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، في أول يوليو 2021، وقال مصدران في المجموعة يوم الثلاثاء الماضي إنها تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المطبق منذ العام الماضي، اعتبارا من أغسطس 2021، لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

