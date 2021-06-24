كرانفيل: تشغيل خط النقل البحري “رو-رو” بين تركيا وليبيا

باشرت مجموعة “كرانفيل” التركية تنظيم رحلات النقل البحري “رو-رو” من تركيا إلى ليبيا، من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وذكرت “كرانفيل” في بيان لها، أنها كانت تنظم رحلات نقل “رو-رو” من تركيا إلى ليبيا لأغراض تجريبية فقط، وأنها باشرت بتنظيمها بشكل دائم، موضحة أنها نفذت أول رحلة نقل “رو-رو” من ميناء “أمبارلي” بإسطنبول إلى ميناء مصراتة.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة “كرانفيل” فاتح ساري، إنه بفضل الخط والرحلات التي تم تفعيلها ستصل ليبيا في غضون 4 أيام، مضيفا أنهم أول من ينظم رحلات الشحن المنتظمة إلى ليبيا والتي ستزيد من تجارتهم إلى إفريقيا وفي مقدمتها ليبيا.

ويعد نظام “رو-رو” أسلوبا يستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط بحري، حيث يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات تنقلها عبارات تسمى “سفن الدحرجة”، وهي مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات، التي تنقل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها برا.

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