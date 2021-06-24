اقتصاد

الضمان: صرف مرتبات يوليو وأغسطس قبل العيد

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة المبروك قرارا يقضي بصرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس من هذا العام بشكل مستعجل.

وجاء في قرار إدريس أن تتم إجراءات صرف مرتبات يوليو قبل الخامس من الشهر المقبل فيما يتم صرف مرتبات شهر أغسطس يوم 12 يوليو المقبل.

وأوضحت إدارة الضمان أن صرف المرتبات بشكل مبكر يأتي في إطار تعزيز القوة الشرائية لمنتسبي الصندوق لمواجهة ارتفاع الأسعار والاستعداد لعيد الأضحى.

وشمل قرار المدير العام وقف الاقتطاعات الخاصة بالسلف والالتزامات المالية الخاصة بشهري يوليو واغسطس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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