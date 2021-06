وزارة الصناعة تُطلق برنامج عمل مشترك بين ليبيا وتونس

استقبل رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، مساء اليوم الخميس، بقصر الحكومة في القصبة، وزير الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية احمد علي ابو هيسة، وذلك على هامش اختتام زيارته إلى تونس رفقة وفد من رجال الأعمال الليبيين، وحضر اللقاء وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد.

وثمن رئيس الحكومة النسق المرتفع لزيارات المسؤولين والوفود الليبية إلى تونس عقب اللقاء الذي جمعه مع نظيره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، في طرابلس مؤخرا، داعيا إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة والتكامل في كل المجالات.

كما شدٌد رئيس الحكومة على ضرورة المضي قدما فيما تم الاتفاق عليه مع نظيره الليبي وتطبيقه في الجانب العملي، مؤكدا وضع كل الإمكانيات والتسهيلات أمام المستثمرين من الجانبين في سبيل الوصول إلى توأمة اقتصادية بين البلدين لاقتحام الأسواق الأوروبية والأسواق الأخرى الواعدة.

من جانبه أطلع وزير الصناعة الليبي احمد علي ابو هيسة، رئيس الحكومة على أبرز الاتفاقات والشراكات التي تم عقدها بين البلدين في مجال الصناعة والمعادن على هامش زيارته إلى تونس، كما ثمن حرص رئيس الحكومة ودعمه المطلق للانطلاق بشكل عملي وفعلي في تجسيم كل الاتفاقيات على ارض الواقع بما يمكن أن يفيد الشعبين الشقييقين.

وشدّد الوزير على حرص ليبيا على الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الصناعة ووضع كل التسهيلات أمام المستثمرين التونسيين والليبين من أجل توطين الصناعة الليبية وتأهيلها والاستفادة من التجربة التونسية في مجال البحوث الصناعية ومراكز الإحاطة الصناعية.

وكان وزير الصناعة الليبي قد أدى زيارة إلى تونس اطلع خلالها على عدد من الهياكل المعنية بالقطاع الصناعي في تونس إضافة إلى اطلاعه على عدد من المناطق الصناعية والمؤسسات التونسية العاملة في هذه القطاعات، حيث أبدى رغبة بلاده في الإطلاع على التجربة التونسية والاستفادة منها من أجل إعادة بناء الاقتصاد الليبي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، أن ليبيا وتونس انطلقتا جديا في تطبيق برنامج عمل مشترك لتجسيد الطموحات المشتركة.

وأضاف الوزير أن الصناعة تظل رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي وأن لحكومة الوحدة الوطنية خطة لتطوير الصناعة في ليبيا وتتطلع إلى الاستفادة من التجربة التونسية في المجال الصناعي.

وأشار وزير الصناعة إلى أن زيارته إلى تونس مكنته من الوقوف على ما بلغته الصناعة فيها من تقدم وأن ليبيا تعول على استقطاب المستثمرين التونسيين وإقامة شراكات ثنائية ناجعة وتعود بالفائدة على البلدين.

كما أكد الوزير خلال كلمته على أهمية الدور الموكول للقطاع الخاص ولمنظمات أصحاب الاعمال في البلدين.

وجاءت كلمة وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسه خلال اجتماع عمل عقد مساء الأربعاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مع سمير ماجول رئيس الاتحاد، ومحمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.

