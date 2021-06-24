تونس تؤكد وضع كل الإمكانيات والتسهيلات أمام المستثمرين الليبيين

دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس إلى مستوى الشراكة والتكامل في كل المجالات.

جاء ذلك في لقاء له مع وزير الصناعة أحمد علي أبو هيسة على هامش اختتام زيارته إلى تونس رفقة وفد من رجال الأعمال الليبيين، وشدد على ضرورة المضي فيما تم الاتفاق عليه مع الجانب الليبي أثناء زيارته الأخيرة إلى طرابلس وتطبيقه على أرض الواقع.

وأكد المشيشي وضع كل الإمكانيات والتسهيلات أمام المستثمرين الليبيين والتونسيين في سبيل الوصول إلى ما سماها توأمة اقتصادية بين البلدين لاقتحام الأسواق الأوروبية والأسواق الأخرى الواعدة وفق تعبيره.

من جانبه أطلع وزير الصناعة أحمد علي أبو هيسة رئيس الحكومة التونسية على أبرز الاتفاقات والشراكات التي تم عقدها بين البلدين في مجال الصناعة والمعادن على هامش زيارته إلى تونس.

وأكد أبو هيسة حرص ليبيا على الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الصناعة ووضع كل التسهيلات أمام مستثمري البلدين من أجل توطين الصناعة الليبية وتأهيلها والاستفادة من التجربة التونسية في مجال البحوث الصناعية.

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