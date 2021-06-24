ليبيا تهدف لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مع تونس والجزائر

أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، مع سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا، لبحث التعاون بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع أمس الأربعاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي هذا الإطار تطرق الوزير إلى جملة من الموضوعات من بينها التشجيع على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين ليبيا وتونس والجزائر بحماية مشتركة بين هذه الدول والتوجه ككيان اقتصادي موجه للقارة الأفريقية وخلق بيئة استثمارية تعود بالانتعاش على الاقتصاد الوطني.

و أشاد سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والتونسي.

كما طرح خلال الاجتماع سعي بلاده لإرساء دعائم الثقة لدى دول العالم في حكومة الوحدة الوطنية والعمل على ترتيب الزيارات للوزراء والرئيس ووزراء الدولة خلال الفترة القادمة.