عون يؤكد متابعة ملف زيادة مرتبات العاملين في الحقول

زار وزير النفط والغاز محمد عون، حقول النفط “الفيل والشرارة وايراون”، رفقة مسؤولين في شركتي أكاكوس للعمليات النفطية وزلاف للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وممثل عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومسؤولين آخرين.

وشدد عون خلال لقائه بالعاملين في الحقول على دور الوزارة في متابعة ملف زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67%، مشيدا بدورهم في الرفع من الإنتاج وتحسين البنية التحتية.

وناقش وزير النفط والغاز إمكانية تطوير حقل العطشان التابع لشركة زلاف بهدف تمكينه من إمداد محطة أوباري الكهربائية بالغاز والنفط الخام.

ومن المنتظر أن تُقدم زلاف تصورها بشأن هذه المشروعات إلى جانب إمكانية إنشاء مصفاة بالمنطقة الجنوبية للتغلب على أزمة الوقود.

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