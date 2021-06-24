سلامة الغويل يترأس الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي الحكومي

عقد فريق العمل الاقتصادي الحكومي المشكل بموجب القرار رقم (119) الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل”.

تناول الاجتماع العديد من النقاط وبنود العمل الخاصة بالفريق وكيفية متابعتها والإشراف عليها وتذليل كافة الصعاب ،كما حرص الغويل على المشاركة الجماعية في نجاح العمل كفريق متكامل، وعليه تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع المتمثلة في استعراض محضر الاجتماع العادي الأول واعتماده، وعرض مقترح المصارف المحلية بالبلديات من أجل تحقيق تنمية محلية، وكذلك دراسة المقترحات والحلول الممكنة لإنهاء أزمة الوحدات السكنية بشكل جذري ونهائي.

وأيضاً مناقشة موضوعات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، ودراسة أوجه الاستفادة من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية كبيوت خبرة ،وبحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره في التنمية والاستفادة من التجارب الدولية لإصدار لوائح تنفيذية تنظم الشراكة ودراسة تحويل العقود الإدارية إلى عقود استثمارية.

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