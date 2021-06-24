أبوهيسه يؤكد الانطلاق في تطبيق برنامج عمل مشترك بين ليبيا وتونس

عقد وزير الصناعة والمعادن “أحمد أبوهيسه” اجتماعاً بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع رئيس الاتحاد سمير ماجول ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.

حيث أكد “أبوهيسة” أن ليبيا وتونس انطلقتا جدياً في تطبيق برنامج عمل مشترك لتجسيد الطموحات المشتركة.

وقال أن الصناعة تظل رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي وأن لحكومة الوحدة الوطنية خطة لتطوير الصناعة في ليبيا وتتطلع إلى الاستفادة من التجربة التونسية في المجال الصناعي.

وأشار إلى أن ليبيا تعول على استقطاب المستثمرين التونسيين وإقامة شراكات ثنائية ناجعة وتعود بالفائدة على البلدين، وأضاف مؤكداً على أهمية الدور الموكول للقطاع الخاص ولمنظمات أصحاب الأعمال في البلدين .

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