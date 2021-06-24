الضمان الاجتماعي بمناسبة حلول عيد الأضحى : تعليمات بصرف معاشات شهري (7-8) بصورة مستعجلة

بنغازي 24 يونيو 2021 (وال)-أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة المبروك تعليماته لإدارة المعاشات والمنافع بالتأكيد على إتمام أذونات صرف معاشات شهري يوليو وأغسطس بصفة مستعجلة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للقرار الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه فإن هذه الخطوة جاءت محاولة من إدارة الصندوق في تخفيف ضغوط الحياة اليومية على الموطن الليبي الذي أنهكته وتيرة تضخم الأسعار المتزايد وكثرة متطلبات الحياة اليومية وارتفاعها المطرد في السوق الليبية.

وبحسب توصياته رئيس الصندوق، فإن الحد الأقصى لصرف معاش شهر يوليو (7) سيكون بتاريخ 5▪7▪2021، أما شهر أغسطس (8) فسيكون كحد أقصى بتاريخ 12▪7▪2021 ميلادي.

وأكدت إدارة الصندوق على وقف استقطاعات السلف الضمانية عن الشهرين سالفي الذكر حتى يتسنى للمتقاعدين وذويهم التمتع بصرف معاشاتهم التقاعدية بأريحية تامة.(وال – بنغازي)

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