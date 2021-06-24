خاص..مراسلة هامة من الكبير إلى المصارف فيما يخص تغيير مجالس الإدارة والمدير العام

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” إلى المصارف التجارية بخصوص إرفاق شهادة الخبرة المصرفية ، وشهادة الخلو من السوابق الجنائية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف بالنموذج المعمم على المصارف .

وتمت خلال المراسلة الإشارة إلى القانون رقم (1) لسنة 2005 بعدم تعيينات أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لأي من الجهات الخاضعة لرقابة المركزي ولإشرافه وجمع البيانات المتعلقة بهم وذلك خلال أسبوع على الأكثر من صدور قرار التعيين ، وأنه من حق المحافظ الاعتراض على التعيين خلال أسبوعين من تاريخ استلامه الإخطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية