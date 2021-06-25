مساعد وزير الخارجية الأمريكي لصنع الله: برلين 2 أعادت تأكيد التزام المجتمع الدولي بحماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لرئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله عبر تغريده له بموقع التوتير: نقدر الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين الشفافية المالية بما في ذلك نشرها الشهري لعائدات النفط، ونعترف أيضًا بشركة النفط الوطنية كشركة النفط المستقلة والشرعية الوحيدة في مجلس ليبيا ،بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2259 (2015) و 2441 (2018) و 2571 (2021).”

وأكمل قائلاً: برلين 2 أعادت تأكيد التزام المجتمع الدولي بحماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طبيعتها غير السياسية والتكنوقراطية لصالح جميع الليبيين.

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