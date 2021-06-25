خلال اجتماعه مع السفير الايطالي لدى ليبيا.. محمد عون يناقش إصدار تأشيرات “الشنغن” للمواطنين الليبيين

اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون يوم أمس الخميس مع السفير الايطالي لدى ليبيا، لمناقشة أخر مستجدات اجتماع الوزير مع الشركات الإيطالية التي كان لها نشاط سابق أو الشركات التي تنوي دخول سوق النفط الليبي، إضافة إلى التنسيق لزيارة إحدى شركات الطاقات المتجددة إلى ليبيا .

ونوقش خلال الاجتماع أيضا موضوع إصدار تأشيرات (الشنغن) للمواطنين الليبيين، حيث أفاد السفير بأن السفارة الايطالية هي السفارة الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات شنغن، وعليها ضغط كبير، ويأمل بأن تفتح بعض السفارات الأوروبية الأخرى قنصليات لها في ليبيا لإصدار هذه التأشيرات.

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