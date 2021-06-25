تسرب نفطي في شواطئ درنة يتسبب في نفوق العديد من الكائنات البحرية

درنة 25 يونيو 2021 (وال) – تسبب تسرب مادة نفطية على شواطيء مدينة درنة في نفوق العديد من الأسماك والكائنات البحرية وجنوحها إلى الشاطئ.

و بعد ورود بلاغ حول التسرب النفطي تم تكليف لجنه برئاسة مدير مكتب وزارة البيئة درنة، وعضوية كلا من ديوان بلدية درنة المتمثلة في مكتب الأصحاح البيئي، وفرع الشرطة الزراعية درنة، وجهاز الإنقاذ البحري، وخفر السواحل بالمدينة، إضافة إلى منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية، ونقطة البحث والإنقاذ بدرنة.

واستعانت اللجنة بطائرة مروحية لمسح المنطقة من جزيرة (بردعه) شرقا إلى منطقة( رأس الهلال) غربا؛ وذلك لمعرفة ورصد كمية التسرب والأماكن التي وصلت إليها هذه المادة.

وأدت المادة النفطية إلى نفوق بعض السلاحف البحرية والأسماك والرخويات، ووصلت إلى شواطئ المدينة بشكل كارثي.

وأعلنت اللجنة لمندوب وكالة الأنباء الليبية أنها فور الانتهاء من عملها وإعداد التقرير النهائي ستضع خطة عمل مستعجلة لحل هذة الكارثة البيئية من خلال تقديم التوصيات للجهات المختصة. (وال – درنة)

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