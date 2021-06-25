وزير التربية التعليم : منظومة علاوة الحصة أنهت كافة التسجيل على مستوى كل التراب الليبي

طرابلس 25 يونيو 2021 (وال) – قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف، إن منظومة علاوة الحصة أنهت كافة التسجيل على مستوى كل التراب الليبي وأنه ”الآن في إطار إعداد القيم النهائية”.

وأوضح المقريف في تصريحات صحفية، أن منظومة علاوة الحصة تستهدف جميع الشرائح لإعطاء استحقاق للمعلمين وأنها جرت على مستوى ليبيا بالكامل لأول مرة.

وقال إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي، مشيرا إلى انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي ووضع خطة موحدة على مستوى ليبيا، ومنوها إلى توحيد كل المناهج والخطط الدراسية في ليبيا.

وذكر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية في تصريحاته أن الطلاب الليبيين سيتمكنوا قريبًا من اختيار اللغة الإيطالية في مناهجهم الدراسية.

وتابع أن هذه الخطوة ستتخذها الوزارة بفضل وجود سلسلة من المعلمين يجري إعدادهم بمساعدة السلطات الإيطالية.(وال – طرابلس)

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