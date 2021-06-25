طرابلس 25 يونيو 2021 (وال)- اعلنت وزارة الصحة عن وصول أجهزة ومعدات طبية إلى المرافق الصحية ببلدية الكفرة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة أن هذه الخطوة تأتي إيفاءً للوعود التي أعطاها وزير الصحة الدكتور “علي الزناتي” بتوفير كافة الاحتياجات للمرافق الصحية بالبلدية خلال زيارته لها منتصف الشهر الماضي.

فقد انتهى مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة من إستبدال جهاز الصورة المقطعية “16” وتركيب الجهاز الجديد ( CT 128).

كما أعلنت إدارة المستشفى عن تركيب مناظير العمليات الخاصة بالعيون داخل غرفة العمليات بالمستشفى، ومن المنتظر الشروع في إجراء عمليات العيون قريباً.

كما تسلمَ مستشفى الكفرة للنساء والولادة مصنع للأكسجين الطبي، أسطوانات أكسجين وأجهزة للتنفس الصناعي فيما أستلم مركز طب المناطق الحارة بالكفرة جهاز الفحص الدقيق (PCR).(وال- طرابلس)

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