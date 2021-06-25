خالد شكشك يجتمع بفروع المنطقة الوسطى والجنوبية للديوان

ألقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” خلال الاجتماع الدوري لفروع المنطقة الوسطى والجنوبية بديوان المحاسبة الذي عقد يوم أمس الخميس بمدينة ترهونة كلمة شدد فيها على ضروره قيام فروع الديوان بدورها في العمل الرقابي، تحقيقاً لهدف ورسالة الديوان المتمثلة في صيانة وحفظ المال العام، وتعزيز هذا الدور على مستوى إدارات الفروع وقيامها بما يلزم تجاه الجهات الخاضعة لرقابتها.

من جانبه استعرض وكيل الديوان علاء المسلاتي العمل الداخلي للديوان، معرجاً على ملامح التطوير المؤسسي في إدارات ومكاتب الديوان، وخطة الديوان في تدريب كوادره على كافة المستويات، وقدم مدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة بالديوان عرضا مرئيا، استعرض فيه هيكلية المكتب والأقسام التابعة له، والخطة التشغيلية للديوان لسنة 2021م، بالإضافة إلى استعراض رؤساء أقسام المكتب لأداء أعمالهم ونسب الإنجاز التي وصلوا إليها.

وعلى هامش الاجتماع التقى الحاضرون، برئيس المجلس التسييري لمدينة ترهونة وعدد من مديري القطاعات بالمدينة، وفعاليات ومنظمات المجتمع المدني.

كما قدم بعض كوادر الديوان عروضا مرئية تعرّف بالديوان، بالإضافة إلى مفهوم الإدارة الاستراتيجية التي بني عليها عمله وتاسست خطته الاستراتيجية للديوان و التشغيلة، علاوة على سياسة التوظيف في ديوان المحاسبة الممثلة في مبادرة (لبنة) بالإضافة إلى عرض مرئي بعنوان: لماذا ندعم ديوان المحاسبة؟ وعرض عن الأثر الرقابي الذي أحدثه الديوان على مستوى مؤسسات وقطاعات الدولة.

وناقش ممثلي مؤسسات مدينة ترهونة وفعاليات المجتمع المدني بها، ضرورة دعم الديوان وجهوده المبذولة في الحفاظ على المال العام، والصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية بالمدينة لا سيما قطاع الكهرباء وقطاع الصحة.

وأضاف شكشك مؤكدا أن الديوان سيسعى إلى حلحلة مشاكل القطاعات بالمدينة التي عرضت خلال اللقاء بعد الاطلاع على التقارير المقدمة بشأنها.

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