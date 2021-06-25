اجتماع في المرج لتأسيس النقابة العامة للمزارعين بليبيا

المرج 25 يونيو 2021 (وال) اتفق في مدينة المرج الخميس على إشهار تأسيس نقابة عامة للمزارعين في ليبيا.

وحضر الاجتماع الأعضاء المؤسسين للنقابة، وعضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن، إضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن الزراعي.

وأعلن مؤسسوا النقابة بحسب مندوب وكالة الأنباء الليبية، سعيهم لبناء جسم تنظيمي للمزارعين في ليبيا؛ وذلك لدعم قطاع الزراعة والمزارعين، على أن تكون النقابة حلقة الوصل بين المزارعون ومؤسسات الدولة والهيئات الفنية والكليات الزراعية والنقابات الأخرى.

وتمخض عن اجتماع الإشهار، الذى احتضنه معهد الزراعة بالعويلية ترشيح كل من صالح عبدالقادر الشلماني رئيسا للنقابة، وفرج جربوع نائبا، وفائز بوعازة عن شؤون النقابات، وأبوبكر سويلم منسقا عاما. (وال – المرج) أ ف

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