مسؤول بالكهرباء: درجات الحرارة المرتفعة وراء العجز وطرح الأحمال

بنغازي 25 يونيو 2021 (وال) – أفصح مصدر مسؤول في الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، أن أسباب التذبذب في الشبكة وازدياد ساعات الإطفاء، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة ما جعل الطلب على الطاقة الكهربائية يصل إلى قرابة 2000 ميجاوات.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الليبية إن إجمالي القدرة المتاحة في محطات الإنتاج في المنطقة الشرقية في حدود 1400ميجاوات فقط، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو خروج وحدات الخدمة في محطات السرير وشمال بنغازي

وأوضح أن العجز في الشبكة وصل إلى 600 ميجاوات، ماتسبب في طرح الأحمال اليومي المقدر ب6 ساعات.

وأضاف أن:”وحدة توليد في محطة السرير يبدو أنها تعرضت لعطب جسيم جدا رغم أنها جديدة على الشبكة”، لافتاً إلى أن طرح الأحمال يتزامن مع أعطال اعتيادية يومية لبعض المناطق، وبذلك تجد بعض المناطق تشتكي من ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال.

إلى ذلك، عُقد بمقر الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء بمدينة بنغازي، أمس الخميس، اجتماع ضم، المدير التنفيذي للشركة مهندس عوض البدري، ومدير إدارة توزيع سهل بنغازي المكلف، مهندس خالد العقوري، ومدراء دوائر توزيع سهل بنغازي، ومديري دائرة التركيبات ودائرة تخطيط الصيانة، وذلك لمناقشة مشاكل شبكة التوزيع والاحتياجات العاجلة لمواجهة الانقطاعات. (وال – بنغازي) ف م

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