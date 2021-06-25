بعد تحدثه عن كفاءة المؤسسة والإشارة إليها..وزارة النفط تصدر بياناً لإستنكار ما ورد في حديث السفير الأمريكي لدى ليبيا

قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند عبر التويتر: تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين.

من جهتها أصدرت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية بييان على ماورد بحديث السفير وقالت: تعرب وزارة النفط والغاز عن إستنكارها الشديد لما تضمنه هذا التصريح من عبارات غير مناسبة تصدر عن سفير دولة تعد من قبيل التدخل العلني في الشئون الداخلية للدولة الليبية، ويمس صميم عمل وزارة النفط والغاز التي ترأس هذا القطاع الهام للدولة الليبية وللشعب الليبي.

وينص البيان: إن هذا التدخل في الشأن الليبي غير مقبول، ويمس السيادة الوطنية فيما يتعلق بإدارة موارد الدولة وثرواتها الوطنية، وإن ليبيا الأن لها حكومة وحدة وطنية، متوافق عليها من جميع الليبين، وتم منحها الثقة من قِبل مجلس النواب الليبي، وهي المسئولة أمام كافة الليبين بإستخدام موارد الدولة لصالح كافة الليبين، ووزارة النفط والغاز هي الأداة الحكومية المسئولة عن قطاع النفط، وما المؤسسة الوطنية للنفط إلا إحدى الجهات التي تتبع هذه الوزارة.

وقال بيان الوزارة: إن ما صدر من تصريح يعتبر تدخل غير مقبول في شئون عمل الوزارة، وبالتالي هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي، على نحو يفهم منه محاولة لتقويض جهود حكومة الوحدة الوطنية لإبعاد شبح الإنقسام المؤسسي الذي عانى منه الليبيين لسنوات طويلة.

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