وزارة العمل والتأهيل تخرج دفعة تدريبية بالمركز الليبي الكوري التابع للوزارة

طرابلس 25 يونيو 2021 (وال) تحتفي وزارة العمل والتأهيل برعاية السيد الوزير بتخريج عدد من الشباب الذين تدرّبوا في عدد من المجالات المهنية والحرفية، وذلك صباح يوم غد السبت بحضور عدد من الوزاراء والسفراء والخبراء والشركاء والمنظمات الدولية الداعمة ومدراء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.

وتتضمن التخصصات التدريبية : التمديدات الكهربائية المنزلية – دوائر التحكم (تقنية مفاتيح الملامسة) – اللحام بالقوس الكهربائي + لحام مق في مجال ( لحام انابيب نفط ) – السمكرة الصحية + شبكات نحاسية في مجالى ( المياه – الغاز ) – الحاسب الآلي ( IT ) – النجارة العامة ( باب وشباك ) + تركيب وفك وصيانة الأثاث – النجارة المسلحة – الحدادة المسلحة – بناء بالطوب – إعداد مقاول في مجال ( أعمال البناء ) – تركيب وفك وصيانة المكيفات – صيانة الهاتف النقال – الطاقة الشمسية ( الطاقة المتجددة ) – التفصيل والخياطة – كشف اعطال السيارات – حفظ الاغذية .

وقال مصدر بالوزارة لمندوب وكالة الأنباء الليبية إنه سيتم خلال هذا الحفل تكريم ومنح شهادات التقدير للمدربين واللجان الذين ساهموا في إنجاح الخطة التدريبية بالإضافة إلى تكريم الدفعات التدريبية في كل مجال على حدى.

وقد أعلن المركز الليبي الكوري في وقت سابق عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالدورات التدريبية الذي يقيمها المركز خلال المدة القادمة ضمن خطة الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل. (وال – طرابلس)

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