ضبط شوكولاتة “m&m” في بنغازي أدخلت بطريقة غير شرعية

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كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الجمعة أن مفتشو الرقابة فرع بنغازي رفقة مكتب مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي تمكنوا من تتبع شحنة شوكولاتة “m&m” تحتوي على لون محظور E120.

وأضاف المركز أن الكمية المضبوطة التي أدخلت البلاد بطريقة غير شرعية 987 صندوق تم إتلافها رفقة الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مركز الرقابة أن المعلومات التي وردت أنها دخلت البلاد بطرق غير مشروعة “تهريب” مما دفع مفتشو الرقابة للتعامل معها بإتلافها بمكان تخزينها قبل توزيعها بالسوق.

وأفاد المركز أن هذه الضبطية تشمل رقم التشغيلة الخاصة بالشحنة المهربة فقط ولا تعني بأن العلامة التجارية تحتوي المادة المحظورة.

وطالب ركز الرقابة على الأغذية والأدوية بقراءة البيانات التوضيحية والتأكد بخلوها من اللون المحظور E120.