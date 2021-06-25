لنقل بضائعها إلى أفريقيا عبر مصراتة .. تركيا تعلن تشغيل خط “الرورو”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شركة “KRN Lines”، إحدى شركات مجموعة كارانفيل التركية، تنظيم الرحلات التجارية وفق اتفاق “الرورو” لاستغلال موانئ مصراتة لنقل الصادرات التركية، والتي تم تنفيذها بشكل تجريبي خلال الفترة السابقة، وذلك من أجل زيادة حجم التجارة الثنائية إلى ليبيا.

وبحسب تقرير لموقع “haberler” التركي، غادرت أول سفينة ميناء أمبارلي بإسطنبول بأول رحلة لها إلى ميناء مصراتة، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الشركة.

وأوضح أن الشركة التي تقدم خدمات الحاويات، تخطط لبدء خدمة خط حاويات أسبوعية منتظمة من موانئ إسطنبول وكوجالي وسامسون وإزمير ومرسين وإسكندرون إلى مصراتة، وذلك بفضل سفن الحاويات الجديدة التي ستضيفها إلى أسطولها اعتبارًا من يوليو المقبل.

ونقل عن الرئيس التنفيذي لمجموعة كارانفيل، فاتح ساري، قوله إن الخطوط والرحلات التي أنشأتها الشركة ستمكنهم من التواجد في ليبيا مباشرة في غضون 4 أيام .

ساري أضاف، أن الخدمة الجديدة ستقدم للمصنعين والصناعيين والمصدرين الأتراك فرصة لاكتساب ميزة جدية، حيث ستقدم لهم خطًا يمكنهم من تقديم منتجاتهم إلى ليبيا ومن هناك إلى إفريقيا في وقت أقصر وبأسعار معقولة، حسب قوله .

وأشار إلى أنها تهدف إلى المساهمة في زيادة حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا، حيث ستساهم الرحلات المنتظمة بشكل كبير في الصادرات المركبات القابلة للجر ومعدات البناء وشبه المقطورات والمقطورات والدبابات وجميع أنواع الحاويات .

وأكد ساري على أنهم سيواصلون تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تعزز الأعمال البحرية التركية، كما سيتم تنفيذ رحلات جوية مُنتظمة ورحلات شحن إلى جميع أنحاء إفريقيا، وخاصة ليبيا، لزيادة حجم التجارة التركية.

وأضاف أن حركة التجارة التركية ستُساهم في تقوية العلاقات مع ليبيا التي تتحسن يوما بعد يوم، مضيفًا “سنستمر في الابتكار لدفع الأعمال البحرية التركية إلى أبعد من ذلك، وستصل الأحمال في ليبيا في غضون 4 أيام فقط”.

وأشار إلى أن رحلات البضائع إلى ليبيا تمت عبر إيطاليا وفرنسا وإسبانيا عدة مرات، وتستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً جدًا، وأنه بفضل الخطوط والرحلات التي تم إنشاؤها سيمكنهم التواجد في ليبيا مباشرة خلال 4 أيام، ما يُمكنهم من تقديم منتجاتهم إلى ليبيا ومن هناك إلى إفريقيا بأسعار معقولة في وقت أقصر.

وتواصل الشركات التركية زحفها على ليبيا، حيث افتتحت مجموعة “كارانفيل” للإنشاءات، قبل أسابيع، مصنعًا جديدًا لها في مصراتة لتكون واحدة من أكبر شركات إنتاج الخرسانة في شمال إفريقيا.