البعثة الأوروبية تشارك ليبيا برنامجها في إصلاح شبكة الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن ليبيا شهدت أسبوعا صعبًا وسط موجات حر تقترن بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة .

البعثة أوضحت، في بيان لها، أن الاتحاد الأوروبي يدعم استقرار وإصلاح وتحويل قطاع الكهرباء الوطني في ليبيا من خلال مشروع تحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء ودعم الانتقال (LESST).

ولفتت البعثة، إلى أن هذا البرنامج يعتمد على شراكة عمل دولية ووطنية مستمرة تركز على الحفاظ على خدمات الكهرباء الحيوية وإمدادات المياه بالطاقة الكهربائية والبدء في الانتقال الوطني إلى أشكال أكثر استدامة لتوليد الكهرباء واستهلاكها.

وشدد على أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق الاستقرار والإصلاح والتحول لقطاع الكهرباء الوطني في ليبيا.

وأرجع مصدر مسؤول في الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، أسباب التذبذب في الشبكة وازدياد ساعات الإطفاء، إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما جعل الطلب على الطاقة الكهربائية يصل إلى قرابة 2000 ميجاوات.

وقال المصدر، إن “إجمالي القدرة المتاحة في محطات الإنتاج في المنطقة الشرقية في حدود 1400 ميجاوات فقط”.

ولفت إلى أن “السبب في ذلك هو خروج وحدات الخدمة في محطات السرير وشمال بنغازي”، مردفًا أن “العجز في الشبكة وصل إلى 600 ميجاوات، ما تسبب في طرح الأحمال اليومي المقدر ب6 ساعات”.