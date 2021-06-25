عضو بالنيابة العامة يكشف مستجدات قضية الخرافي

كتب عضو النيابة العامة “عبد الحفيظ السنوسي” عبر صفحته على الفيس بوك: أكد مصدر بإدارة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية أن دائرة الخميس التجارية بمحكمة النقض المصرية، برئاسة القاضي ( عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي) الذي عمل سابقاً بمحكمة التمييز ( الكويتية) منذ العام 2014م حتى العام 2019م أصدرت حكمها في الطعن رقم 12262/ 90 ق ، المقام من شركة الخرافي( الكويتية) ضد الدولة الليبية.

وبحسب منشوره فيقضي المنطوق بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة الذي صدر لصالح الطرف الليبي، في الثالث من يونيو 2020م والقاضي ببطلان حكم التحكيم المتحصلة عليه الشركة المذكورة بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد والمصاريف، وفي الموضوع برفض دعوى البطلان، المرفوعة من الدولة الليبية ضد حكم التحكيم المشار إليه، وذلك رغم قوة الأسباب التي بني عليها حكم محكمة استئناف القاهرة المطعون فيه وعدالة أسانيده.

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