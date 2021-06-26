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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 26/06/2021

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 26 يونيو 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.06 و5.065 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.075 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.12 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.11 و5.125 دينار

اليورو = 5.95 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.83 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ208 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ243 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ278 دينار

كسر الفضة 2.5 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.87 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.87 “مصرف الوحدة” – 5.13 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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