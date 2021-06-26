انهيار اسعار البيتكوين.. العملة المشفرة تخسر 2500 دولار في 24 ساعة

تعرضت عملة بيتكوين المشفرة لانتكاسة جديدة الجمعة، بعد أن خسرت نحو 2500 جنيه من قيمتها خلال 24 ساعة فقط.

هبطت بيتكوين 7.37% إلى 32 ألفا و94.44 دولار مساء الجمعة، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

ووفقا لرويترز، انخفضت بيتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5% عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل/ نيسان.

وانخفضت إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97% إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

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