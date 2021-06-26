وزير النفط يتفقد سير عمل الحقول النفطية

تفقد وزير النفط والغاز، مع مستشاري الوزارة، وكل من أعضاء شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية، وشركة “زلاف” للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وممثل عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط؛ عددًا من الحقول النفطية منها حقل الفيل، وحقل الشرارة، وحقل إيراون.

وتضمنت الجولة التفقدية، الاطلاع على مشروع تطوير الحقول التابعة لشركة “زلاف”، وتطوير حقل العطشان حتى يتمكن من تزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز الطبيعي، وتوفير كميات النفط الخام التي تستعمل، حاليًا، كوقود للمحطة، إلى جانب مناقشة مشروع إنشاء مصفاة الجنوب.

وشملت الجولة تفقد الحقول والمحطات الصغيرة، التابعة لتلك الحقول، وذلك للتعرف على وضعها مباشرة، ودراسة إمكانية إصلاح المتوقف منها ورفع مستوى أدائها، بحسب بيان الوزارة.

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