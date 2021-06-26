“الليبية للاستثمار” تُطلق أعمال المنظومات والتحول المعلوماتي

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، عن انطلاق أعمال تنفيذ المنظومات والتحول المعلوماتي للمؤسسة.

وأفادت المؤسسة، في بيان لها، عبر منصتها الرسمية، أن ورشة العمل أطلقتها بالتعاون مع شركة “ديفوتيم للاستشارات التقنية”، وبمشاركة إدارة تقنية المعلومات والإدارات المختصة بالمؤسسة، حيث شهدت الورشة استعراض أعمال تطوير منظومات المؤسسة والحماية السيبرانية المعلوماتية.

وأكدت المؤسسة، في البيان ذاته، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لاستراتيجية المؤسسة المعتمدة لسنة 2021، والخاصة بمسار تطوير منظوماتها التقنية والمالية.

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