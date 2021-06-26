قيمة “مايكروسوفت” تُحلّق إلى مستويات الترليونيْ دولار

تجاوزت القيمة السوقية لشركة Microsoft مستويات الترليوني دولار، أول أمس الخميس، لأول مرة في تاريخها

وسجلت أسهم “مايكروسوفت “، الخميس، ارتفاعًا ملموسًا بلغ 226,6دولارًا، عقب إعلان الشركة الرائدة في مجال التقنية عن إصدارها الجديد من ” ويندوز 11 ” الذي يأتي بعد ستة سنوات من الإصدار ” ويندوز 10 ”

وأشادت الصحف العالمية بدور المدير التنفيذي للشركة، سانتا ناديلا، الذي تولى مهامه في 2014، إذ ارتفع سعر السهم منذ ذلك الوقت بنسبة 600%، وتشكّل مبيعات ويندوز 10% من إجمالي مبيعات الشركة، إذ يصل عدد مستخدمي البرنامج أكثر من 1,3مليار شخص عبر العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية