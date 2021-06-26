اقتصاد

قيمة “مايكروسوفت” تُحلّق إلى مستويات الترليونيْ دولار

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوزت القيمة السوقية لشركة Microsoft مستويات الترليوني دولار، أول أمس الخميس، لأول مرة في تاريخها

وسجلت أسهم “مايكروسوفت “، الخميس، ارتفاعًا ملموسًا بلغ 226,6دولارًا، عقب إعلان الشركة الرائدة في مجال التقنية عن إصدارها الجديد من ” ويندوز 11 ” الذي يأتي بعد ستة سنوات من الإصدار ” ويندوز 10 ”

وأشادت الصحف العالمية بدور المدير التنفيذي للشركة، سانتا ناديلا، الذي تولى مهامه في 2014، إذ ارتفع سعر السهم منذ ذلك الوقت بنسبة 600%، وتشكّل مبيعات ويندوز 10% من إجمالي مبيعات الشركة، إذ يصل عدد مستخدمي البرنامج أكثر من 1,3مليار شخص عبر العالم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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