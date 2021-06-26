وزير العمل والتأهيل في حوار خاص مع “وال” : ضمنا مستحقات قرارات التعين السابقة و كل القرارات غير المخالفة قانوناً سيتم تعزيزها

حاوره : أشرف الفاخري

إلى نص الحوار.

– الاسم علي العابد الرضا أبو عزوم، من مواليد 1967 ميلادي، متحصل على درجة الماجستير في تخصص القيادة والإدارة من جامعة كامبريدج، ومتخصص في مجال الهندسة النفطية، ولقد عملت بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وبمراقبة الاقتصاد في سبها، وكما عملت مستشاراً برئاسة الوزراء بطرابلس، وعملت بسفارة الدولة الليبية بالبرتغال، وملحق تجاري في سفارة الدولة الليبية بجمهورية تونس.

“تأسيس وإعداد الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة، على أساس علمي يتماشى مع الرؤية العامة للحكومة”

– بعد استحداث وزارة الخدمة المدنية، لقد قدمنا هيكلية لوزارة العمل والتأهيل، وذلك بعد أن تم إعدادها من طرف لجنة مُشكلة برئاسة وزير العمل والتأهيل، على أساس علمي يتماشى مع الرؤية العامة لحكومة الوحدة الوطنية.

– بالعكس. وزارة الخدمة المدنية خففت من أعباء وزارة العمل والتأهيل، وستكون وزارة الخدمة المدنية متخصصة في شؤون التوظيف والخدمة العامة، ورفع العبء عن وزارة العمل والتأهيل.

-بالفعل …وزارة العمل والتأهيل، تحتاج الى هيكل متطور، ونحن نخطُ نحو رفع كفاءة الموظفين بالوزارة والمكاتب.

– لقد تم تقديم الميزانية، وفى انتظار اعتمادها من مجلس النواب الليبي.

-الدواوين بمثابة قناة التواصل مع الجهات الموجودة في الحدود الجغرافية لكل ديوان، والديوان سيكون المُطلع والمُتابع للاجتماعات الدورية للوزارة، وتم منح الديوان بعض الصلاحيات في القرارات.

– نعم، بالإمكان إنهاء الإجراء حتى من خلال مكاتب العمل بالبلديات.

“نطمح لتعزيز سوق العمل، ومد منشآت القطاع الخاص”

-طموحات الوزارة، تعزيز سوق العمل، ومد منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية، مع منح امتيازات للقطاع الخاص ليستوعب كمية البطالة والباحثين عن العمل، وذلك نظراً للتضخم في الملاك الحكومي.

– قرابة ثلاثمائة ألف باحث عن عمل.

– كثيرة…. منها اعتماد الميزانية، وعملية توحيد المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة العمل والتأهيل، وفى هذا السياق قمنا بفك التجميد وتعزيز الثقة، وذلك عبر تواصل الوزارة مع مكاتب العمل بالبلديات.

“تضمين مستحقات قرارات التعيين السابقة في ميزانية عام2021م في حال اعتمادها”

– ادعاء مضلل، كل القرارات الغير مخالفة قانونياً، سيتم تعزيزها.

– نعم سيتم صرفها.

– نعم، وتم إدراجها في الميزانية.

“الوزارة، مقبلة على برنامج كبير وضخم لتنظيم عمل العمالة الوافدة في السوق المحلي”

-تأتى هذه الزيارات في أطار عمل وزارة العمل والتأهيل، والاطلاع على المشاكل التي تواجه عمل المكاتب بالبلديات والوقوف عليها ميدانياً، وتنظيم عمر سير هذه المكاتب.

وبخصوص زيارة منفذ امساعد البري، كانت بهدف المشاكل التي تصادف تنظيم دخول العمالة الوافدة، والوزارة مقبلة على برنامج كبير وضخم لتنظيم عمل هذه العمالة في السوق المحلي، وتنظيم توظيف الباحثين عن العمل في القطاع الخاص.

رسالتي لكل مواطن ليبي، ومفادها التحلي بروح الوطنية والمسؤولية.( وال – المرج) أ ف

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