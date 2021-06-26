وزارة العمل تحتف بتخريج (109) متدربين في تخصصات خدمية

طرابلس 26 يونيو 2021 (وال) -احتفل بمقر المركز الليبي الكوري للبناء والتشييد صباح اليوم بطرابلس بتخريج الدفعة الاولى من متدربي المركز التي ضمت (109) متدربا من الجنسين في عشرة تخصصات خدمية مختلفة بحضور وزير العمل والتأهيل ” على العابد ” والخدمة المدنية ” عبد الفتاح الخوجة “.

وأكد وزير العمل والتأهيل ” على العابد ” في كلمة القاها بالمناسبة ان التكوين والتدريب المهني يعد إحدى الرهانات الأساسية ومن المرتكزات الضرورية لاكتساب الكفاءات المهنية.

وقال الوزير إن كل المساهمات الفعلية والاستراتيجيات المعمول بها لتحديث التدريب والتعليم المهنيين وإعطائه الأهمية يعد أهم المنافذ الناجحة للاستثمار في المورد البشري واستغلال الطاقات البشرية بصفتها نوع من أنواع رأس المال.

وأضاف “إننا ونحن نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من متدربي المركز فإننا نطمح أن نؤسس لمراكز أخرى مهنية لتنمية قدرات الشباب الباحثين عن العمل في مدن وقرى الجنوب والشرق والجبل الغربي وغيره من مناطق ليبيا كافة”.

من جهته أوضح مدير المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل “عبد القادر بوشناق ” أن المركز الليبي الكوري يقيم في كل عام ثلاثة دورات.

وقال إن “هذه الدفعة الأولى لسنة 2021 شملت قرابة 120 متدربا ومتدربة لمدة ثلاثة أشهر توزعوا ضمن التخصصات التدريبية : التمديدات الكهربائية المنزلية – دوائر التحكم (تقنية مفاتيح الملامسة) – اللحام بالقوس الكهربائي + لحام مق في مجال ( لحام انابيب نفط ) – السمكرة الصحية + شبكات نحاسية في مجالي ( المياه – الغاز )”.

وأضاف أن الدورات شملت تخصصات “الحاسب الآلي ( IT ) – النجارة العامة ( باب وشباك ) + تركيب وفك وصيانة الأثاث – النجارة المسلحة – الحدادة المسلحة – بناء بالطوب – إعداد مقاول في مجال ( أعمال البناء ) – تركيب وفك وصيانة المكيفات – صيانة الهاتف النقال – الطاقة الشمسية ( الطاقة المتجددة ) – التفصيل والخياطة – كشف اعطال السيارات – حفظ الأغذية”.

وحضر الاحتفال القائم بالأعمال لسفارة كوريا الجنوبية في ليبيا وعدد من مدراء الادارات بالمركز والمختصين والخبراء بالوزارتين. (وال – طرابلس)

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