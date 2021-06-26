العامة للكهرباء: البدء بإنطلاق حملة فصل للإنارة الخارجية بواجهة المحال التجارية بمدينة طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن البدء في انطلاق حملة “فصل الإنارة والكواشف الخارجية” التي تشتغل في واجهة المحال التجارية في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس، وذلك بمشاركة فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين وبدعم من الحرس البلدي، والهدف منها هو ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة .

كما تؤكد الشركة على كافة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والمواطنين من إطفاء الإنارة والكواشف الخارجية في أوقات النهار وأثناء مغادرة المكان مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها .

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