انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في واجهة المحال التجارية في مدينة طرابلس

طرابلس 26 يونيو 2021 (وال) – بدأت صباح اليوم السبت حملة (فصل الإنارة والكواشف الخارجية) التي تشتغل في واجهة المحال التجارية في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس .

وأوضحت الشركة أن هذه الحملة يشارك فيها فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين وبدعم من الحرس البلدي ، والهدف منها هو ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة .

وأهابت الشركة بكافة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والمواطنين إطفاء الإنارة والكواشف الخارجية في أوقات النهار وأثناء مغادرة المكان مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.(وال – طرابلس)

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