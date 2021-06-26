القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة يتولى مهام عمله

استلم القائم بأعمال الوكالة بسفارة دولة ليبيا بالقاهرة “محمد عبد العالي مصباح” مهام عمله اليوم السبت ، وذلك بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام بمقر السفارة الليبية بالقاهرة.

حيث حظر الاحتفالية التسليم والاستلام كل من القائم بالأعمال بالوكالة “محمد عبدالعالي مصباح” والقائم بالأعمال المكلف “رمضان ابراهيم صاهيل”، بالإضافة إلى أعضاء البعثة الليبية بالقاهرة.

ومن جهته أشار القائم بالأعمال بالوكالة إلى أنه وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية التى نالت ثقة البرلمان، وكذلك توحيد السلطة التنفيذية فإنه يتطلع إلى العمل بروح الفريق الواحد خاصة بعد إنتهاء مرحلة الانقسام.

وأكد بأنه سيسعى إلى تطوير أداء السفارة وملحقاتها للوصول بها إلى المكانة اللائقة، وكذلك توطيد أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين، وأيضا خدمة المواطنين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ومن جانب آخر أكد القائم بالأعمال المكلف في كلمته خلال هذه الاحتفالية على ثوابت السياسة الخارجية الليبية والتى تتمثل في السيادة الوطنية، وكذلك عقد الانتخابات فى موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى تقوية العلاقات الاخوية بين ليبيا ومصر.

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