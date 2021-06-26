وكيل وزارة الزراعة يبحث مع عميد بلدية غريان التجاوزات على الأراضي الزراعية

غريان 26 يونيو 2021 ( وال ) – بحث وكيل وزارة الزراعة ” محمد التركي ” مع عميد بلدية غريان ” يوسف بديري ” ومجموعة من خبراء الزراعة طرق تفعيل ودعم الشرطة الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات على الأراضي الزراعية.

كما تم تجديد المطالبة بإرجاع المشاريع الزراعية إلى قطاع الزراعة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين، إضافة إلى التباحث حول تنفيذ مشروع زراعة مليون شجرة زيتون و500 ألف شجرة لوزيات بحسب ما افاد به المكتب الإعلامي لبلدية غريان .

وتفقد ” التركي ” مختبر الصحة الحيوانية، ومشروع أبوشيبة الإنتاجي، وتعهد بتوفير احتياجاتهما اللازمة. (وال- غريان).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال