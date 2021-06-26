افتتاح قسم الاسنان بمركز الخدمات الطبية التخصصية لجامعة بنغازي

بنغازي 26 يونيو 2021 (وال) – أعيد مساء اليوم السبت افتتاح قسم الاسنان بكافة التخصصات بمركز الخدمات الطبية التخصصية لجامعة بنغازي “مصحة الجامعة بمنطقة الحميضة”

ويأتي الافتتاح بعد الصيانة والتطوير حيث يعمل القسم بنخبة من أطباء استشاريين و اخصائيين وأعضاء هيئة التدريس جامعة بنغازي.

وقال مسؤول بالقسم إن مركز الخدمات الطبية التخصصية أعاد افتتاح القسم بعد صيانته ضمن سعيه لتقديم أفضل الخدمات الصحية و الطبية أمام المترددين على المركز.

وأوضح أن المركز يضم قسم تعقيم مجهز بالكامل للعمل على ثلاث فترات وهي الفترة الصباحية وفترة الظهيرة والفترة المسائية.

وحضر مراسم الافتتاح الدكتور عبدالحق المنصوري مدير عام المركز و الدكتور اشرف السعيطي مدير ادارة الخدمات الطبية

و بعض من مدراء الادارات و الاقسام بالمركز وعدد من الضيوف الأطباء وأساتذة من جامعة بنغازي على رأسهم البروفسور ميلاد الحراثي، وعدد من أطباء المراكز الطبية التخصصية لطب الأسنان. (وال – بنغازي)

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