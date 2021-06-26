من جديد حراك فزان يهدد بإقفال النفط ..ويوضح مطالبه..مع توجيهه رسالة

أعلن حراك فزان عبر بيان بفيديو بثه على الفيس بوك أنه سيصاعد الحراك نظراً لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم الخمسة عشر وفي أي لحظة سيعلن الحراك لليبيين والعالم كافة أنهم أقفلو النفط من جديد.

وقال الحراك في بيانه: نستنكر وبشدة محاولة بعض الأطراف زرع الفتنة وجر ويلات الحروب إلى فزان تحت أي مسمى.

وقال البيان: تتمثل مطالبنا في دعم الجهات الأمنية للاستقرار وسحب كافة القوات الأجنبية وتفعيل ديون رئاسة الوزراء بفزان، وفتح فرع للمؤسسة الوطنية للنفط بفزان ودعاية الشركات التلاثة زلاف وأكاكوس والهروج إلى فزان وتنفيذ قرار المصفاة وجلبها إلى فزان وتنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بخصوص المناصب السيادية وإنشاء صندوق لإعمار فزان وصرف المليار للحراك السابق .

كذلك إنشاء محطة غازية بقدرة 700 ميجا وات لتغطية احتياجات فزان من الكهرباء ، وحق التمثيل لأبناء فزان بمؤسسة الاستثمار والتمثيل الدبلوماسي وهي33‎%‎ وتفعيل عضوية فزان بمؤسسة النفط ،وتعيين وكيل في كل وزارة من فزان .

ونص البيان بتعيين عضوين من فزان في مجلس إدارة المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة الحكم المحلي بسبها، وتفعيل مطارات فزان، ومنفذ تجاري لفزان ، كما اختتم الحراك بيانه بالقول: قد أعذر من أنذر.

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