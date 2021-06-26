مسؤول بالبريقة : أسطوانات الغاز متوفرة بكثرة في منطقة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث العبيدي توفر أسطوانات الغاز بكثرة ، وليس لدينا أي أزمة تذكر .

حدوث قال في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن إنتاج مستودع طبرق يصل يوميًا إلى أكثر من 7000 أسطوانة .

ولفت إلى أن الغاز المسال يصلنا بواقع 5 سيارات يوميًا من مستودع رأس المنقار، وأن أنتاج مستودع غاز طبرق يصل إلى الأبرق غرباً وإلى أمساعد شرقا وإلى الجغبوب جنوباً.

وذكر أن أغلب موزعي الغاز يردون الطلبيات بسبب توفر الغاز لديهم، مشيرًا إلى أن مستودعات بيع الغاز مفتوحة في كل الأوقات وأسطوانة الغاز تباع بسعر 3 دينار .

وأوضح مدير منطقة طبرق بشركة البريقة لدينا موزع خاص للشركة لبيع أسطوانات الغاز بسعر أقل من المستودعات الأخرى وهذه بادرة من إدارة شركة البريقة حتى لاتحدث أي أزمات .

وتابع أن المناطق التابعة للشركة في غرب طبرق أو شرقها أو جنوبها متوفر فيها الغاز بشكل ملحوظ .

واختتم حدوث قوله إن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تقوم بعملها خدمة للمواطن في كل الأوقات وفي كل المدن الليبية وشركات النقل متعاونة معنا .