مركز الرقابة يخالف محل تحضير الشوكولاتة السائلة في طرابلس

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خالف مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محل لتحضير الشوكولاتة السائلة في منطقة أبوسليم في العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أن مفتشو الرقابة رفقة الحرس البلدي أبوسليم خالفوا المحل خلال جولة تفتيشية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الواجب توفرها.

وأضاف مركز الرقابة أنه تم تجيل عدد من المخالفات منها عدم وجود ترخيص للمحل، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم وجود مكافحة الآفات

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه تبين أيضًا عدم وجود مكان صنع الشوكولاتة عدم وجود تاريخ بداية الصلاحية على العلب.

وأكد المركز أنه بناء على كل ذلك تم اتخاذ الإجراءات ومخالفة المحل من قبل الجهات المختصة من حيث الاختصاص جهاز الحرس البلدي أبوسليم.